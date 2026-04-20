Модернизация перехватчиков происходит крайне быстро: FT рассказала о последних инновациях

Уже сейчас украинские пилоты сбивают ударные дроны на расстоянии нескольких сотен километров.

Находясь в обычных подвалах в Киеве, операторы дронов-перехватчиков удаленно сбивают российские Shahed. При этом операторы уже в привычном режиме поражают ударные дроны на расстоянии нескольких сотен километров. Как пишет Financial Times, это стало очередной вехой в гонке вооружений, которая определяет ход войны в Украине.

Интеграция ИИ

Издание рассказало о дроне-перехватчике "Багнет", который поступил на вооружение в прошлом году. После запуска, который обеспечили другие военные, программное обеспечение на базе искусственного интеллекта выделило российский дрон и направило перехватчик к цели.

По данным издания, "Багнет" был оснащен системой наведения, созданной французским стартапом Alta Ares, которая способна обнаруживать цель и направлять перехватчик к ней на завершающей фазе полета. Другие украинские и иностранные компании работают над подобными решениями.

Отмечается, что этот и подобные дроны стали эффективным решением против ударных дронов россиян.

"Однако беспилотные летательные аппараты первого поколения имели ограниченное время полета и работали на радиочастотах, что означало: операторам приходилось оставаться рядом – и, как следствие, они сами могли стать мишенями", – говорится в статье.

Развитие дистанционного управления

Поэтому разработчики модернизировали перехватчики. В частности, начали использовать защищенное интернет-соединение, которое позволяет операторам управлять своими БПЛА на расстоянии сотен, а то и тысяч километров. На этой неделе компания Wild Hornets также сообщила, что один из ее перехватчиков Sting летал в северной Украине, а пилот находился за пределами страны, в 2 000 км от места полета.

"Украинские силы применяли подобные методы для нанесения ударов по тылу россиян. Ближе к линии фронта они используют интернет-терминалы Starlink для управления более крупными квадрокоптерами и роботами, чтобы пополнять запасы пехоты и эвакуировать раненых", – пишут авторы.

Они добавили, что дистанционное управление еще не применяется к небольшим квадрокоптерам, которыми управляют солдаты, находящиеся всего в нескольких километрах от дронов, которыми они управляют: "В случае массового внедрения дистанционное пилотирование могло бы облегчить затянувшийся кадровый кризис в Украине и спасти жизни пилотов беспилотников, развернутых вблизи линии фронта, которые впоследствии становятся мишенями российских ударов".

В настоящее время в Украине количество производимых дронов-перехватчиков превышает количество пилотов.

"Ситуация прошлым летом была критической: мы уже производили достаточное количество перехватчиков, но нам просто не хватало экипажей. Сейчас можно представить себе, что где-то под землей в Киеве находится небольшое количество очень квалифицированных операторов, а на поле – ящики, наполненные перехватчиками... и, исходя из траектории полета Shahed, оператор выбирает, из какого ящика он запустит дрон", – сказала Люба Шипович, соучредительница "Dignitas", украинской общественной организации, поддерживающей использование беспилотных аппаратов в военных целях.

Отмечается, что даже если этот новый тип дронов найдет более широкое применение в военных действиях Украины, это будет лишь одной из составляющих ее комплексной системы противовоздушной обороны, отмечают аналитики и военные. Один из военных, заместитель командира подразделения перехвата БПЛА Евгений Лесин, рассказал журналистам о значении многоуровневой обороны: "Большую часть атаки принимают на себя недорогие системы – пулеметы, зенитная артиллерия, перехватывающие дроны и средства радиоэлектронной борьбы. Затем высокотехнологичные системы, такие как истребители и зенитные ракеты, уничтожают остальные цели".

Напомним, что недавно Украина впервые сбила ударный дрон перехватчиком, который был запущен с надводной платформы. Военные подчеркнули, что это новый уровень интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей.

Ожидается, что в скором времени модернизация перехватчиков позволит управлять ими из любой точки мира. При этом уже сейчас эффективность перехватчика составляет от 80 до 100 процентов и зависит, прежде всего, от погодных условий и навыков пилота.

