Какой гибридный автомобиль с пробегом выбрать: эксперты назвали 10 лучших моделей

Фаворитом экспертов стала компактная модель, которая имеет отзывчивое управление и низкий расход топлива.

Гибридные автомобили сочетают в себе лучшие качества традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и электромобилей. Однако выбрать такое авто не так и просто. К счастью, всегда можно прислушаться к советам экспертов.

В WhatCar? опредилили 10 лучших гибридных автомобилей с пробегом. Эксперты объяснили, почему лидер этого рейтинга превосходит всех конкурентов.

ТОП-10 лучших гибридных автомобилей с пробегом:

Audi A3 Toyota Corolla Volkswagen Passat GTE Honda Jazz Honda Civic BMW 330e Kia Sportage BMW X5 Mercedes-Benz A-Class BMW 530e

Audi A3 признали лучшим гибридным автомобилем с пробегом. Эта модель доступна в кузовах хэтчбек и седан.

В издании отметили, что гибридный Audi A3 имеет отзывчивое управление и низкий расход топлива. Также эксперты заявили, что эта модель предлагает отличное соотношение цены и качества.

Кроме того, по словам экспертов, этот автомобиль имеет комфортную подвеску, а его официальный запас хода исключительно не электротяге составляет 65 км, что позволяет ему составить конкуренцию Volkswagen Golf eHybrid и более крупным моделям, таким как Hyundai Tucson PHEV.

"Audi A3, возможно, и является одним из самых компактных автомобилей в этом списке, но, несмотря на мой рост более 180 см, я все равно смог с комфортом разместиться на заднем сиденье", - рассказал автор статей о подержанных автомобилях в WhatCar? Джордж Хилл.

Лучшие недорогие автомобили с пробегом

Ранее автомобильный эксперт и механик из JustAnswer Крис Пайл рассказал, какие подержанные автомобили по цене до 15 000 долларов стоит купить. По его словам, эти модели стоят своих денег.

В частности, эксперт посоветовал обратить внимание на Honda Accord и Toyota Corolla. Также он высоко оценил модели Honda Civic, Nissan Altima и Kia Sorento.

