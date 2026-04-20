В Кремле обрадовались победе Радева в Болгарии и заявили о 'поиске диалога с Европой'

Песков также поддержал "других европейских политиков", стремящихся к "прагматичному диалогу с Россией".

Россия "никогда не отказывалась от диалога с западными странами". Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

"Россия никогда не отказывалась от диалога, мы, наоборот, ищем диалог, но чаще всего пока в Европе это не находит взаимности", – сказал он.

Он также прокомментировал победу Румена Радева на выборах в Болгарии. Песков заявил, что России импонируют заявления будущего премьер-министра Болгарии, а также других европейских политиков, призывающих к "прагматическому диалогу с Москвой".

"Мы это приветствуем. Мы тоже считаем, что любые существующие противоречия, любые несогласованности взаимных интересов могут и должны решаться только за столом переговоров", – добавил он.

Напомним, на парламентских выборах в Болгарии уверенное первое место занял экс-президент страны, пророссийский политик Румен Радев. Его коалиция "Прогрессивная Болгария" может получить около 129 мандатов в новом составе парламента и стать главной политической силой в стране.

Как отметил политолог Владимир Манько, Украине уже сейчас нужно готовиться к осложнениям в отношениях с Болгарией. В то же время он считает, что Болгария не будет "скатываться" к той политике, которую проводил Орбан в Венгрии.

