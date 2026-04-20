Заморозки атакуют Украину ближайшей ночью: температура упадет до -3° (карта)

В ряде областей объявлена оранжевая опасность.

В ближайшую ночь в Украине ожидаются заморозки – температура опустится до минусовых значений во многих областях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 21 апреля в северных, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях в воздухе заморозки 0...-3°", – говорится в прогнозе.

В связи с этим синоптики объявили в указанных областях II уровень опасности, оранжевый.

Погода 21 апреля - прогноз по Украине

Во вторник в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью, кроме северной части, днем на Прикарпатье, Закарпатье, юге и юго-востоке страны пройдут умеренные дожди. Местами осадки будут значительными.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, а в южных областях местами его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью снизится до +1°...+6°, в северных, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях в воздухе заморозки 0...-3°. Днем ожидается от +7° до +12°.

В Карпатах пройдет мокрый снег, температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

Вас також можуть зацікавити новини: