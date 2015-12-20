Во Львовской области прокурор покончил с собой, не получив должность после конкурса

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, 18 декабря в 15.50 в Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение о том, что в городскую больницу доставили 36-летнего жителя города с колото-резаными ранами живота и шеи, который от полученных ран скончался в реанимационном отделении больницы.

По словам Добровольской, мужчина, когда его привезли в больницу, утверждал, что сам нанес себе ножевые ранения. Его жена, которая обнаружила его дома, также сообщила полиции, что никто к ним перед инцидентом не заходил.

Мужчина оставил на своей странице в Facebook записку на имя президента Украины, руководства Генпрокуратуры и СБУ, в котором обвиняет свое руководство в давлении на него и доведении до самоубийства.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства). Материалы для принятия дальнейшего решения будут переданы в органы прокуратуры.

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В пресс-службе прокуратуры Львовской области факт гибели прокурора подтвердили, однако от каких-либо комментариев отказались.

Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского областного совета, председатель исполкома Львовской общественной организации „Варта-1” Игорь Зинкевич, „прокурор Павел Химчук оставил в Facebook предсмертную записку, в которой отмечает, что он не проходил по рейтингу на должность в местную прокуратуру, а когда появилась возможность пройти на декретное место, оказалось, что это место уже "принадлежит" более "достойном" работнику”.

В своей записке прокурор обвиняет руководителя Дрогобычской межрайонной прокуроры Владимира Павлина в оказании психологического давления перед поездкой в прокуратуру Львовской области, где его назначили на декретное место

«Перед поездкой в прокуратуру области на меня было оказано психологическое давление со стороны Павлина В.С. в телефонном разговоре, чтобы я не шел и не просил декретное место, поскольку уже все решено», – говорится в записке.

После назначения, как написал Химчук в записке, его постоянно выгоняли из кабинета, и не хотели подписывать приказ о назначении.

Как сообщал УНИАН, реформирование органов прокуратуры осуществляется во исполнение требований Закона Украины «О прокуратуре». В частности, закон предусматривает создание новой системы органов прокуратуры, а именно: Генеральная прокуратура, региональные прокуратуры, местные прокуратуры, военные прокуратуры и специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как утверждали в Генпрокуратуре, в переходный период до образования органов прокурорского самоуправления была предусмотрена конкурсная процедура отбора кандидатов на административные должности в новообразованных местных прокуратурах. Так, было создано 5 центров, где работали комиссии по конкурсному отбору на замещение должностей руководителей местных прокуратур. В частности, в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепропетровске.

С 15 декабря начали действовать 178 местных прокуратур, которые были образованы во исполнение Закона «О прокуратуре». Приказом генерального прокурора по рекомендациям конкурсных комиссий назначено 154 из 155 руководителей местных прокуратур.

В ГПУ неоднократно заверяли, что конкурс проходил честно и прозрачно.