Еврокомиссия удовлетворена завершением в Украине процесса создания Антикоррупционной прокуратуры

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Маргаритис Шинас, рассказывая о встрече Юнкера с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась на полях саммита ООН по вопросам изменения климата 30 ноября в Париже.

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По словам Шинаса, президент Порошенко детально «разъяснил все действия и шаги» в сфере либерализации визового режима, учитывая ожидаемый в середине декабря доклад Европейской комиссии по выполнению Плана действий по либерализации визового режима.

«Реформы, направленные на борьбу и предотвращение коррупции, остаются ключевым приоритетом, выполнение стандартов в этой сфере позволит Украине полностью выполнить вторую фазу процесса по либерализации визового режима», - напомнил пресс-секретарь ЕК.

В этой связи он отметил, что создание «работоспособного и независимого» офиса Антикоррупционной прокуратуры, а также Национального антикоррупционного бюро является «ключевыми условиями в этом процессе». «В этой связи президент Порошенко проинформировал президента Юнкера о назначении специализированного антикоррупционного прокурора, который возглавит Антикоррупционную прокуратуру Украины. Президент Юнкер приветствовал завершение этого процесса. Назначение этого прокурора является ключевой частью процесса учреждения эффективной антикоррупционной структуры Украины и хорошим шагом вперед», - отметил Шинас относительно позиции ЕК по этому вопросу.

Он также сообщил об ожиданиях Еврокомиссии относительно того, что «специализированная антикоррупционная прокуратура под руководством Назара Холодницкого скоро начнет свою работу и в тесном сотрудничестве с Национальным антикоррупционным бюро принесет реальный результат в сфере борьбы с коррупцией в Украине».

Как сообщал УНИАН, 22 сентября генеральный прокурор создал Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Согласно закону, прокуратура должна осуществлять надзор за соблюдением законов во время досудебного расследования, которое осуществляется Национальным антикоррупционным бюро. 30 ноября генпрокурор Виктор Шокин назначил Холодницкого на должность заместителя генпрокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.