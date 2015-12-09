Медведев уверен, что жители Крыма готовы заплатить за оккупацию "еще большую цену"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что жители Крыма готовы «заплатить еще большую цену», чтобы «не возвращаться в бардак».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в интервью федеральным каналам.

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«Если мы спросим у жителей Крыма, платят ли они слишком высокую цену за интеграцию с Россией, то абсолютное большинство крымчан скажут, что мы готовы еще большую цену заплатить, лишь бы не возвращаться в тот бардак, в котором они были совсем недавно», - считает Медведев.

Он отметил, что такие вопросы в Крыму задавал «обычным людям» (УНИАН: после прекращения поставок из Украины электроэнергии на полуостров Медведев не был в Крыму).

По словам Медведева, оккупированный Крым уже интегрирован в российское правовое и экономическое пространство.