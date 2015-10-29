РФ переселяет в оккупированный Крым жителей Тулы, Архангельска и Астрахани - Джемилев

Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Георгий Логвинский и член комитета Мустафа Джемилев.

Логвинский отметил, что сейчас совместно с правозащитниками в Крыму фиксируется очень много нарушений Женевской конвенции. "Они переселяют людей. Они завозят сейчас так называемых русских граждан обратно в Крым, чтобы поменять мнение", - сказал он.

Читайте такжеПротив Берлускони открыто уголовное производство за визит в оккупированный Крым

В свою очередь Джемилев выразил мнение, что "политика России сейчас примерно такая же, как была во время первой оккупации". "Они создавали условия, вынуждающие коренное население покидать территорию Крыма, и в то же время в массовом порядке завозили россиян из внутренних областей России", - сказал он и добавил, что "то же самое примерно наблюдается сейчас".

Джемилев отметил, что речь идет о переселении людей, в частности, из Тулы, Архангельска и Астрахани.

Читайте такжеВ оккупированный Крым приедут делегации из Ирака и стран ЕС

"Многие из них – семьи военнослужащих. Им выдают там земельные участки на очень льготных условиях, а потом еще какие-то пособия для того, чтобы они строили жилье", - сказал депутат.

По словам Джемилева, территория оккупированного Крыма практически закрыта для мониторинга по правам человека для всех независимых международных организаций.

Читайте такжеВ Москве презентовали книгу "#Крымнаш" о несправедливой и нечестной аннексии полуострова