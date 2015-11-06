Фракция "Батькивщины" отказывается участвовать в заседаниях Рады, пока Тетерук не сложит полномочия

Об этом говорится в заявлении партии. В сообщении политсилы напоминается, что "в четверг, 5 ноября, после заседания Верховной Рады, у кабинета спикера депутат из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук ударил стеклянной бутылкой по голове нашу коллегу, депутата от «Батькивщины» Александру Кужель".

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"Перед этим, - сообщают в "Батькивщине", - Тетерук позволил себе оскорбительные высказывания в адрес фракции "Батькивщина" и грубо оскорбил лично Александру Владимировну".

В заявлении отмечается, что "62-летняя Александра Кужель – одна из наиболее уважаемых украинских политиков, автор многих реформ в сфере предпринимательства, активный, мудрый и опытный народный депутат".

"Впервые за 24 года в стенах украинского парламента мужчина поднял руку на женщину. Особый позор инциденту добавляет то, что "мужчина" Тетерук называет себя офицером", - заявляют в "Батькивщине" и добавляют: "Вероятно, нам и обществу надо было внимательнее отнестись к тому факту, что этот человек получил военное образование в Москве и 5 лет служил в российской армии".

По данным "Батькивщины", Александра Кужель получила сотрясение мозга и сейчас ею занимаются врачи.

"Мы требуем от Генеральной прокуратуры Украины немедленно внести представление о лишении Тетерука депутатской неприкосновенности и арестовать его. Мы считаем, что фракция "Народный фронт", которая провела негодяя в Верховную Раду, должна лишить его депутатского мандата. И пока этот человек остается народным депутатом, мы как фракция "Батькивщина" не считаем возможным принимать участие в заседаниях Верховной Рады", - говорится в заявлении "Батькивщины".