Нардеп Тетерук ударил Кужель стеклянной бутылкой по голове, у нее - сотрясение мозга - Батьківщина

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

«Позорный инцидент произошел после окончания пленарного заседания, прямо возле приемной главы Верховной Рады в присутствии других народных депутатов.

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По словам свидетеля, народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко, Тетерук позволил себе оскорбительные высказывания в адрес членов фракции «Батькивщина» и лично грубо оскорбил Александру Кужель и ударил ее по голове стеклянной бутылкой», - сказано в сообщении.

Другой свидетель инцидента, народный депутат от «Батькивщины» Вадим Ивченко сообщил, что 62-летняя Кужель чувствует себя очень плохо - врачи скорой помощи диагностировали сотрясение мозга.

По его словам, в парламенте представители милиции допросили свидетелей инцидента, в частности депутатов Степана Кубива, Власенко, Сергея Евтушка и самого Тетерука.

В связи с этим в «Батькивщине» требуют от Генеральной прокуратуры Украины немедленно внести представление о лишении Тетерука депутатской неприкосновенности и арестовать его.

Также депутаты считают, что фракция «Народный фронт» должна лишить Тетерука депутатского мандата.