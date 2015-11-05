Милиция может открыть уголовное производство из-за того, что Тетерук ударил Кужель

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

"Мы не исключаем, что будет открыто уголовное производство по факту события по ч.1 ст. 125 УКУ (умышленное нанесение легких телесных повреждений), а в дальнейшем все материалы для расследования и принятия решения будут направлены в органы прокуратуры", - отметили в главке милиции.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Андрей Тетерук («Народный фронт») ударил стеклянной бутылкой по голове депутата от «Батькивщины» Александру Кужель.

В связи с этим в «Батькивщине» требуют от Генеральной прокуратуры Украины немедленно внести представление о лишении Тетерева депутатской неприкосновенности и арестовать его.

Также депутаты считают, что фракция «Народный фронт» должна лишить Тетерева депутатского мандата.