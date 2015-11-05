Милиция может открыть уголовное производство из-за того, что Тетерук ударил Кужель
Столичная милиция не исключает открытия уголовного производства по факту нанесения легких телесных повреждений народным депутатом Андреем Тетеруком ("Народный фронт") его коллеге из "Батькивщины" Александре Кужель.
Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.
"Мы не исключаем, что будет открыто уголовное производство по факту события по ч.1 ст. 125 УКУ (умышленное нанесение легких телесных повреждений), а в дальнейшем все материалы для расследования и принятия решения будут направлены в органы прокуратуры", - отметили в главке милиции.
Как сообщал УНИАН, народный депутат Андрей Тетерук («Народный фронт») ударил стеклянной бутылкой по голове депутата от «Батькивщины» Александру Кужель.
В связи с этим в «Батькивщине» требуют от Генеральной прокуратуры Украины немедленно внести представление о лишении Тетерева депутатской неприкосновенности и арестовать его.
Также депутаты считают, что фракция «Народный фронт» должна лишить Тетерева депутатского мандата.