ГПУ допросила Королевскую, Новинский и Вилкул отправятся на допрос сегодня

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский рассказал hromadske.tv, что повестку он получил в комитете, на допрос в Генпрокуратуру пойдет сегодня в 14:00.

В свою очередь, Наталья Королевская сообщила, что повестку она не получала, но в ГПУ уже побывала.

«Повестка до меня не дошла. Я сама ходила к следователю ГПУ. Прохожу как свидетель по делу относительно деятельности компании в Львовской области», - рассказала она.

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Однако она отказалась уточнять, какой именно компании.

По предварительной информации, Александр Вилкул придет на допрос в 11:00.

ГПУ вызвала на допрос народных депутатов от Оппозиционного блока - Наталью Королевскую, Александра Вилкула, а Вадима Новинского в МВД.

МВД сообщило, что народного депутата от фракции Оппозиционный блок Вадима Новинского допросят в рамках расследования, связанного с конфликтом бенефициаров торговой сети Амстор.