Новинский вернулся в Киев

Об этом пресс-секретарь группы компаний "Смарт Холдинг" Евгений Загорулько сообщил на своей странице в Facebook.

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"Вадим Новинский сейчас у себя в киевском офисе читает сообщения "о том, что он покинул страну", – сообщил Загорулько и добавил фотографию депутата, при этом заметив, что Новинский прилетел в Киев через Гомель (Беларусь).

Как сообщал УНИАН, начальник отдела Главного следственного управления МВД Василий Смех сегодня, 2 ноября, на Согласительном совете заявил о намерении вручить повестку народному депутату от "Оппозиционного блока" Новинскому.

В то же время председатель ВР Владимир Гройсман перебил представителя МВД и попросил его подождать за пределами зала, где проходит Согласительный совет, не дав закончить выступление.

Также на сайте МВД сообщалось, что Главное следственное управление МВД расследует ряд уголовных производств, в частности по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины, которые касаются конфликта бенефициаров торговой сети "Амстор".

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В рамках этого расследования возникла необходимость допроса Новинского как одного из конечных бенефициаров – участников корпоративного конфликта.

"С целью ускорения этого процесса председатель Верховной Рады Украины было проинформировано письмом о необходимости проведения такого следственного действия. Народный депутат Украины Вадим Новинский уже связался с МВД и выразил готовность предоставить необходимые следствию показания", - отметили в МВД.