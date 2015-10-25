На выборах мэра Запорожья лидирует самовыдвиженец Буряк - экзит-полл Института Горшенина

Об этом говорится в обнародованных Институтом Горшенина результатах проведенного exit-poll.

Второе место, по результатам exit-poll, у кандидата от объединения «Блока Петра Порошенко» Николая Фролова, за которого проголосовали 14,6% избирателей, третье место - у кандидата от партии «УКРОП» Ярослава Гришина (13,2%). За действующего мэра Запорожья Александра Сина отдали свои голоса 7,6% запорожцев.

Читайте такжеДействующий Мэр Одессы лидирует на выборах согласно экзит-поллу студии Шустера

Также за партию «Оппозиционный блок» на выборах в Запорожский городской совет проголосовали - 26,8%, за «УКРОП» - 12%, за БПП – 11,1%, за «Самопомич» - 9,1%, за «Новую политику» – 8,8%, за «Батькивщину» – 7%, за «Наш край» – 6,8%, за партию «Свобода» - 4,3%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 3,6%.

В ходе exit-poll Институтом Горшенина было опрошено 7 834 проголосовавших запорожца, погрешность опроса — 1,1%.

Как сообщал УНИАН, на выборах мэра Харькова лидирует Геннадий Кернес.