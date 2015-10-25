Второго тура на выборах мэра Харькова не будет: Кернес набирает 59,3% голосов согласно экзит-поллу КИУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Харьковского отделения Комитета избирателей Украины Михаил Камчатный.

По его словам, на первом месте - кандидат от партии "Видродження", действующий мэр Геннадий Кернес, который набрал 59,3%, на втором месте кандидат от партии "Самопомич" Тарас Ситенко - 16,4%, на третьем - самовыдвиженец Юрий Сапронов - 6,3%, на четвертом - кандидат от "Волонтерской партии" Игорь Балута - 5,3%, на пятом - кандидат от БПП Александр Давтян - 4,5%.

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За партию "Видродження" на выборах в Харьковский горсовет проголосовали 51,3%, за Объединение "Самопомич" - 16,4%, за "Солидарность" - 6,9%, "Наш край" - 4,5%, ВО "Батькивщина" - 3,4%.

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Камчатный отметил, что экзит-пол проходил с 8.00 до 18.00 на 75 участках и касался выборов мэра города и выборов в Харьковский городской совет. Респонденты выбирались случайно в определенные промежутки времени. Всего были опрошены 3828 респондентов.