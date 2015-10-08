Нардеп о результатах переговоров "нормандской четверки": Путин взял курс на реинтеграцию Донбасса в Украину

Об этом журналу "Новое время" рассказала Светлана Залищук, депутат от БПП.

Она отметила, что "нормандская четверка" начала обсуждать финальный этап, с точки зрения наших западных партнеров, окончания войны — выборы в "ЛНР/ ДНР".

"Многие украинские политики, даже те, кто голосовал за изменения в Конституцию в первом чтении, не думали, что до этого дойдет. По крайней мере, так быстро. Время могло бы дать дополнительные козыри президенту Порошенко. Но, похоже, Путин таки взял курс на реинтеграцию Донбасса в Украину", - подчеркнула депутат.

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При этом Залищук заявила, что это предоставляет агрессору возможности для снятия санкций, облегчения экономической ситуации, продажи оптом своему электорату образа “миротворца”, продажи того же образа эксклюзивно западной аудитории, а также дистанционого контроля над анклавом внутри Украины.

Кроме того, нардеп считает, что изменение Конституции, децентрализация, наконец, выборы на оккупированных территориях могут решить только внутренние проблемы, которые не являлись реальной причиной этой войны.

"Какие предохранители остаются у нас, какие гарантии нам дают ЕС и США относительного того, что Россия не планирует реализовать следующий этап конфликта с помощью законно избранной власти в регионе?" - рассуждает Залищук.

Также она подчеркнула, что легитимизация власти на востоке может стоить делегитимизации власти в Киеве.

Полный текст мнения Светланы Залищук читайте в выпуске журнала "Новое время" 9 октября.