В "ДНР" рассказали, почему перенесли псевдовыборы

Об этом заявил глава "делегации ДНР" на переговорах в Минске Денис Пушилин, передает один из сайтов боевиков.

«Перенос местных выборов в Донбассе стал возможен лишь при условии полного выполнения минских соглашений украинской стороной. Это решение было принято нами лишь для предоставления Киеву времени на выполнение взятых на себя обязательств», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, лидеры боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" заявили о переносе местных псевдовыборов на Донбассе.

Боевики согласились перенести "выборы" с 18 октября и 1 ноября на 21 февраля 2016 года, однако выдвинули перед Украиной ряд определенных условий.