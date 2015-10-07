Климкин: ни у кого в цивилизованном мире нет доверия к России

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления в Верховной Раде. В частности, министра попросили ответить на вопрос, почему и откуда у власти и международного сообщества уверенность в том, что Россия, грубо нарушив все международные нормы и обязательства, будет придерживаться критериев ОБСЕ в вопросах проведения выборов на Донбассе.

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"У нас нет доверия к России. Ни у кого в цивилизованном мире нет доверия к России. Это свершившийся факт. Такое доверие не возникнет и в будущем, и наш шанс - в рамках "нормандского формата", в рамках другого формата использовать нашу силу, но также политическое и другое - санкционное, в частности, давление наших друзей и партнеров для того, чтобы заставить Россию придерживаться этих ключевых стандартов, и для того, чтобы международное сообщество там присутствовало", - подчеркнул Павел Климкин.