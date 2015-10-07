Нуланд: санкции против оккупированного Крыма останутся до его возвращения Украине
02:47, 07 октября 2015Мир
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Вашингтон оставит санкции в отношении оккупированного Россией Крыма до тех пор, пока тот не будет возвращен Украине.
REUTERS
Об этом во вторник вновь заявила помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд, передают РИА Новости.
"Крымские санкции останутся до тех пор, пока продолжается его оккупация", — сказала Нуланд, выступая в вашингтонском Фонде Маршала.
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Ранее УНИАН сообщал, что по словам президента Украины Петра Порошенко, перемирие является началом возвращения Украины на временно оккупированные территории Донбасса и Крыма. "Крым - это следующий этап наших действий", - добавил он.
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