Яценюк: Необходим новый большой формат солидарности в поддержку мира в регионе и независимости Украины

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Мы ценим формат нынешнего урегулирования и вклад Германии и Франции. Но этот практический инструмент должен быть усилен широким международным союзом в поддержку мира в нашем регионе и независимости Украины», - подчеркнул Яценюк в «10 минутах» в воскресенье, 27 сентября.

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«Мы нуждаемся в большой международной встречи для остановки агрессии России, защиты Украины и восстановления безопасности в регионе. В таком формате мы видим участие государств Большой Семерки, Европейского Союза, наших соседей - от Варшавы до Бухареста, наших североевропейских партнеров и балтийских друзей», - заявил он.

Глава Правительства отметил, что об этом шла речь во время его последних встреч с Президентом Соединенных Штатов Америки, руководством Канады, Великобритании, Польши и Словакии. «Об этом речь пойдет и дальше», - добавил он.

Новый большой формат солидарности, по его словам, должен поддержать нынешний Минский процесс урегулирования.

Он подчеркнул, что аннексия Крыма и война Кремля против Украины в Донбассе - это «историческое преступление против человечества, что не будет срока давности, и оправдания и прощения режима Путина нет и не будет. Наказание наступит».

«Украина должна твердо и ясно сказать: одна из крупнейших современных проблем мира и безопасности в мире - это агрессивная и воинственная политика нынешнего Кремля. Разжигая пламя, Россия представляет из себя пожарного. Именно завтра такую роль будет выполнять Президент Владимир Путин на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций», - подчеркнул он.

«Гибридное коварство, ложь и обман - это традиционные средства российской внешней политики. Без чести и совести», - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что Украина стремится к миру и выполняет все взятые на себя обязательства по мирному урегулированию.

«Что требуем от России и что необходимо для достижения мира? Полная остановка огня, постоянная и безусловная, а не временная перед Генеральной ассамблеей ООН», - подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что Российская Федерация «должна немедленно вывести своих наемников и бандитов с украинской территории, и это - требование Совета Безопасности ООН, которую не выполняет Россия». «Господин Путин, убирайтесь вон из Украины», - именно эти слова мир должен завтра сказать российскому президенту», - сказал глава правительства.

«Мы готовы провести честные и прозрачные выборы на территории Донецкой и Луганской областей. Но для этого в Донецке и Луганске должна быть восстановлена украинская власть и наше законодательство. Никогда Правительство Украины не будет вести разговор с террористами и бандитами. Мы будем говорить только с законно избранной местной властью», - заявил премьер.

Еще одно требование, отметил он, - «мы должны восстановить контроль над границей с Россией, что оккупирована Кремлем. Это будет означать прекращение движения бандитов, диверсантов и поставки оружия из России. А значит - это будет означать мир в Украине, мир на Донбассе».

«Обращаемся ко всему миру: война, развязанная Россией, - это война против основ мировой безопасности, нашей жизни и нашего будущего. Не только сочувствие и отнюдь не отчаяние ожидает Украину. Нам нужна солидарность человечества», - сказал глава правительства.

«Глобальное единство вокруг Украины сегодня означает единство вокруг спасения планеты от войны и террора, развернутых безумцами. Весь мир нуждается в победе над агрессией Путина. Не остановлено и не наказано зло всегда возвращается снова. Нам всем нужна ясность принципов и последовательность действий», - подчеркнул он.

Яценюк отметил недопустимость никаких сепаратных переговоров с Россией: «В таких переговорах Россия всегда обманывает».

«Никаких переговоров об Украине без Украины. Только наш народ полномочный решать свою судьбу, свою внутреннюю и внешнюю политику», - подчеркнул глава правительства.

Государства-члены НАТО могут поддержать Украину, усиливая как собственную безопасность, так и безопасность Украины, сказал Яценюк, отметив, что «даже речи не может быть об отмене санкций против Российской Федерации».

«Санкции против России не могут быть отменены до тех пор, пока Россия не выполнит минские соглашения целиком и полностью и не уберется восвояси с нашей территории - из Донецка, из Луганска и из Крыма», - подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что российское присутствие и оккупация Грузии и Приднестровья также не может остаться без внимания мира.

Он напомнил, что Украина применила собственные санкции против России: «Здесь не может быть никаких двусмысленностей. Некоторые говорят, что Украина будет экономически страдать от введения санкций. Я дам свой ответ: свобода и достоинство не имеют цены. Мы уже заплатили слишком высокую цену - человеческие жизни, захваченные территории, утрачена экономика. Более полутора миллионов человек вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от войны. Далее терять нельзя. Санкции - одно из средств остановки российской агрессии».

«Украина должна стать непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Надеюсь, что Генеральная Ассамблея поддержит усилия украинской дипломатии и Президента Украины в таком решении», - подчеркнул глава правительства.

Яценюк подчеркнул, что «все зависит только от нас - от Украины»: «Мы призываем мир к солидарности и единству. Но в первую очередь мы внутри страны должны быть объединены и внутренне сильны. Объединенные вокруг борьбы за нашу независимость, за реформы и изменения на пути к будущему членству в Европейском Союзе и НАТО».

«Я верю в нашу победу. Сегодня от нашей победы зависит судьба и будущее мира - мира, чей голос завтра будет звучать из Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. И голос Украины должен быть правдивым, сильным и уверенным», - подчеркнул Яценюк.