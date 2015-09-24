Обама таки решил встретиться с Путиным во время Генассамблеи ООН - СМИ
Президент США Барак Обама решил провести двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации американского президента.
Это будет первая двусторонняя встреча двух лидеров почти за год. Она пройдет на фоне растущего напряжения относительно активности РФ в Сирии, пишет Украинская правда.
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Как пишет издание, Обама решил, что встреча с Путиным может быть полезной для того, чтобы в очередной раз отметить, что Кремль должен придерживаться соглашения о прекращении огня вдоль своей границы и стремиться к дипломатическому решению конфликта в Сирии.
По сообщениям чиновников США, встреча президентов должна пройти в понедельник или вторник, пока обе стороны пытаются согласовать удобное время.
Напомним, ранее Госсекретарь США Джон Керри заявил, что военная поддержка сирийского президента Башара Аль-Асада со стороны России может повысить риск конфронтации с силами коалиции, которые борются против "Исламского государства".