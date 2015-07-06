Завтра контактная группа по Донбассу обсудит выполнение Минского протокола

Завтра в Минске состоится встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины при участии официальных представителей Украины, России и ОБСЕ Леонида Кучмы, Азамата Кульмухаметова и Мартина Сайдика.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Дарья Олифер в Facebook.

"7 июля в 15.00 в Минске начнется заседание Трехсторонней контактной группы. Речь пойдет обо всех вопросах выполнения Минского протокола", - сообщила Олифер.

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Перед заседанием контактной группы состоится встреча участников всех четырех рабочих подгрупп - по безопасности, экономическим, политическим и гуманитарным вопросам.

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявляя, в селе Широкино вблизи Мариуполя должны создать 30-километровую зону безопасности: силы антитеррористической операции и боевики должны отвести тяжелое вооружение от центра населенного пункта на 15 км.