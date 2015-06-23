Тальявини: встреча контактной группы в Минске была не очень простой

Об этом сообщила представитель ОБСЕ в этой группе Хайди Тальявини, покидающая эту должность, передает радио "Свобода". В частности, сказала она, политическая подгруппа обсуждала вопрос выборов на оккупированных территориях Донбасса и особого статуса для них. "Это сложные вопросы, поэтому сегодня о конкретных результатах говорить нельзя", – заявила Хайди Тальявини.

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Экономическая подгруппа, обсуждавшая восстановление инфраструктуры оккупированных территорий и выплату пенсий, смогла предложить ряд конкретных проектов, сказала Хайди Тальявини, но не уточнила, каких именно.

Гуманитарная подгруппа рассматривала освобождение задержанных людей, и в ее работе принял участие представитель Международного комитета Красного Креста, а подгруппа по безопасности, которая еще готовит договоренность об отводе вооружений калибром менее 100 мм, не собиралась, сообщила Хайди Тальявини.

Австрийский дипломат Мартин Сайдик, который заменит ее как специальный представитель ОБСЕ, заявил, что приложит все усилия, чтобы продолжить работу Тальявини.

"У нас будет очень большой и напряженный график в июле и августе, и вы увидите потом, что мы действительно постараемся получить результаты для простых людей, которые именно в этом очень нуждаются", – сказал он.

Также после встречи выступили представители боевиков, участвовавшие в работе подгрупп и части заседания Контактной группы. В частности, представитель террористической группы "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что следующие встречи группы назначены на 7 и 21 июля.

И он, и представитель террористической группы "ЛНР" Владислав Дейнего возложили вину на Украину за, как они утверждают, "имитацию" выполнения минских договоренностей.