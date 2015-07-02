Местные выборы на оккупированном Донбассе хотят провести в угоду Кремлю - нардеп

Об этом написала заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроед на своей странице в Facebook.

«Вчера на комитете по государственному строительству появился проект постановления «О назначении очередных местных выборов». Комитет этот проект одобрил бы, потому что надо же назначать очередные местные выборы... Никто даже не задумался, что проект постановления предусматривает назначение выборов на ВСЕЙ территории Украины, в том числе на оккупированных территориях Донбасса. Вчера мне удалось убедить комитет лишь ОТСРОЧИТЬ рассмотрение...», - пишет она.

Однако, как отмечает вице-спикер, «мы вполне осознаем, что к этому вернутся. Судя по всему, будет именно так примитивно: примут постановление о назначении очередных местных выборов, а потом все удивятся, что это же и ДНР-ЛНР касается... И скажут: «Ой, как не удобно получилось, но теперь надо проводить...».

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Также, по ее словам, параллельно проходило заседание комитета, где рассматривался проект закона «О местных выборах». «Мы пытались внести в него исчерпывающий перечень местных советов, выборы в которых не проводятся. Нас полностью проигнорировали и отклонили поправки «пакетом», - упрекает она.

«Вывод очевиден: готовится назначение местных выборов на оккупированном Донбассе в угоду Кремлю!», - заявляет Сыроед.

Кроме этого, вице-спикер отмечает, что «чтобы остановить этот сценарий, подготовили проект постановления «О назначении местных выборов», который содержит исчерпывающий перечень местных советов, выборы в которых не проводятся. Дополнительно регистрируем законопроект «О невозможности проведения очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины».

«Часть Донбасса и Луганщины являются оккупированными территориями согласно решению Верховной Рады. Пока не будут выведены российские войска, пока не будет восстановлен контроль за границей и деятельность органов государственной власти и украинских политических партий – никаких выборов на этих территориях нельзя назначать и проводить», - подчеркивает она.