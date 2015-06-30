В АП не исключили еще одних выборов после объединения общин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук журналистам.

"В том проекте, который передан (Венецианской комиссии) и опубликован, я, по крайней мере, такого переходного положения не видел. Я считаю, что правильно было бы не устраивать очередь первых выборов в объединенных общинах, а провести такие выборы по всей стране, это было бы правильно", - сказал Ковальчук.

"Я не исключаю, что нужно будет провести еще одни выборы", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, ранее председатель Верховной Рады Владимир Гройсман высказывал мнение, что через два года после внесения изменений в Конституцию в части децентрализации должны быть проведены внеочередные местные выборы.

По словам Гройсмана, нужно предусмотреть переходный период, во время которого принять необходимое законодательство в связи с внесением изменений в Конституцию, поскольку придется изменить более 500 законов и подзаконных актов. Это требует времени, поэтому “через, например, два года провести еще одни внеочередные местные выборы - ничего страшного нет, а наоборот, я думаю, что даже классно было бы”, сказал спикер.

По словам председателя ВР, таким образом, через два года можно было бы сформировать новые областные и районные советы, сформировать исполкомы.