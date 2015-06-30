В АП не исключили еще одних выборов после объединения общин
В Администрации президента допускают еще одни местные выборы после объединения территориальных общин.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук журналистам.
"В том проекте, который передан (Венецианской комиссии) и опубликован, я, по крайней мере, такого переходного положения не видел. Я считаю, что правильно было бы не устраивать очередь первых выборов в объединенных общинах, а провести такие выборы по всей стране, это было бы правильно", - сказал Ковальчук.
"Я не исключаю, что нужно будет провести еще одни выборы", - отметил он.
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Как сообщал УНИАН, ранее председатель Верховной Рады Владимир Гройсман высказывал мнение, что через два года после внесения изменений в Конституцию в части децентрализации должны быть проведены внеочередные местные выборы.
По словам Гройсмана, нужно предусмотреть переходный период, во время которого принять необходимое законодательство в связи с внесением изменений в Конституцию, поскольку придется изменить более 500 законов и подзаконных актов. Это требует времени, поэтому “через, например, два года провести еще одни внеочередные местные выборы - ничего страшного нет, а наоборот, я думаю, что даже классно было бы”, сказал спикер.
По словам председателя ВР, таким образом, через два года можно было бы сформировать новые областные и районные советы, сформировать исполкомы.