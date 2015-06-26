Изменения в Конституцию лишат прокуратуру надзорной функции в сфере соблюдения прав и свобод

Об этом говорится в предложениях рабочей группы Конституционной комиссии к законопроекту (по состоянию на 26 июня).

Так, из статьи 121 Конституции из перечня возлагаемых на прокуратуру Украины задач, которая составляет единую систему, предлагается изъять надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, соблюдением законов по этим вопросам органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами.

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В то же время, согласно действующему положению статьи, к возлагаемым на прокуратуру задачам относятся также поддержание государственного обвинения в суде; представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, определенных законом; надзор за соблюдением законов органами, которые проводят оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие; надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений в уголовных делах, а также при применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан.

Как сообщал УНИАН, 23 октября 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О прокуратуре", которым отменяются функции прокуратуры относительно надзора за соблюдением и применением законов (так называемый "общий надзор"). Основная роль в выполнении таких задач отводится профильным органам государственной власти. Полномочия прокуратуры в сфере общественных отношений, не связанных с уголовным судопроизводством, ограничиваются исключительно ее возможностью осуществлять действия, связанные с выполнением конституционной функции представительства интересов гражданина или государства в суде.