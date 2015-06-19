Запланированный на сегодня допрос скандального экс-заместителя Яремы отменен – источник

Запланированный на сегодня допрос в СБУ бывшего заместителя генерального прокурора Украины Анатолия Даниленко, который подозревается в коррупционных схемах с нефтепродуктами, отменен.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник.

Запланированный на сегодня на 11.00 допрос Даниленко в СБУ отменен, сказал собеседник агентства, не уточнив причин такого решения.

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Как сообщал УНИАН, 12 июня тогдашний председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что совладельцем нефтебазы «БРСМ-Нафта» под Киевом, где произошел масштабный пожар, является один из бывших заместителей генпрокурора.

15 июня Наливайченко вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Перед допросом он заявил, что деятельность нефтебазы в Киевской области, где произошел пожар, «крышевал» экс-заместитель генпрокурора Анатолий Даниленко.

18 июня Верховная Рада по представлению президента Петра Порошенко 248-ю голосами уволила Наливайченко с должности председателя СБУ.