Наливайченко: Деятельность нефтебазы на Киевщине "крышевал" экс-заместитель Яремы

Об этом сегодня журналистам перед допросом в Генеральной прокуратуре заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

«Заместитель генерального прокурора, который в октябре прошлого года фактически способствовал преступной деятельности, является фигурантом уголовного производства, я называю эту фамилию – это гражданин Украины 1963 года рождения, его фамилия Даниленко. Чтобы никто не сомневался, эти же показания в материалах СБУ передаются сегодня здесь в этом здании (генпрокуратуры – УНИАН)».

«Мы требуем от Генеральной прокуратуры задержать этого человека», - сказал Наливайченко.

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Он отметил, что СБУ не отдаст это уголовное производство другим правоохранительным структурам относительно деятельности этой нефтебазы.

«Мы требуем решительных действий, и завтра в это время я снова буду здесь. Я приеду вместе со спецподразделением Альфа для получения разрешения на задержание и доставку фигуранта дела. Он назван. Действуйте, как требует закон», - отметил Наливайченко.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Наливайченко заявил, что совладельцем нефтебазы «БРСМ-Нафта» под Киевом, где произошел пожар, является один из бывших заместителей генпрокурора, но не назвал его имя.