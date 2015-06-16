СБУ вызывает на допрос скандального экс-заместителя Яремы по делу об экоциде

10:58, 16 июня 2015
Политика
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Служба безопасности Украины вызывает Даниленко на допрос по делу об экоциде.

СБУ / Фото УНИАН

Служба безопасности Украины вызывает на допрос в деле об экоциде бывшего заместителя генерального прокурора Украины Анатолия Даниленко.

"Служба безопасности Украины вызывает Даниленко на допрос по делу об экоциде", - написал на своей странице в Facebook советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

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Как сообщал УНИАН, СБУ 12 июня открыла уголовное производство по статье "экоцид" из-за пожара на нефтебазе под Киевом. 

В частности, было открыто уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за действия, которые могли стать причиной экологической катастрофы.

"О том, что кого сейчас привлекают к ответственности - то ли заместителя генпрокурора, то ли следователя МВД или СБУ, речь не идет. Речь идет о том, что эти люди могли "крышевать". У нас материалов очень много, вопросов, фамилий, намеков, но это только материалы, оперативные данные, и даже данные из интернет-пространства, и без их проверки делать выводы, но эти выводы больше политического статуса, чем уголовно-процессуального", - рассказал начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

Шановні друзі,Служба Безпеки України викликає Даниленка на допит у справі про екоцид...А в 11.00 Валентин Наливайченко знову на Борисоглібській....

Posted by Markian Lubkivskyi on 15 червня 2015 р.

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