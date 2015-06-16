Премьер России назвал выделение Украине средств МВФ масштабным воровством

Премьер-министр России Дмитрий Медведев комментируя слова президента Украины Петра Порошенко о том, что РФ дала взятку режиму Януковича в обмен на отказ от подписания Соглашения об ассоциации отметил, что кредиты от МВФ – масштабное воровство.

Об этом Медведев написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеЯценюк назвал $3 миллиарда "политической взяткой" Путина Януковичу за отказ от ассоциации с ЕС«Если 3 миллиарда суверенного займа, полученного Украиной у России, по мнению Порошенко, – взятка, то миллиарды, о которых договариваются руководители Украины с МВФ, – это организация масштабного воровства», - говорится в сообщении.

Если 3 миллиарда суверенного займа, полученного Украиной у России, по мнению Порошенко, – взятка, то миллиарды, о которы... Posted by Дмитрий Медведев on Monday, June 15, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg назвал "взяткой" выделенный Россией кредит в $3 млрд при экс-президенте Януковиче.

В свою очередь, в Кремле заявили, что ждут разъяснений, является ли нынешняя власть в Киеве правопреемницей предыдущего руководства или отказывается от его обязательств.