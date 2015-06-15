В Кремле хотят объяснений слов Порошенко о "взятке" Януковичу от России за отказ подписать Соглашение об ассоциации

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Когда мы слышим подобные заявления (президента Украины Петра Порошенко), мы ожидаем в первую очередь разъяснений, отказываются ли нынешние власти от обязательств, из которых нас в первую очередь интересуют финансовые", - отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "бывший на то время президентом Украины Янукович был свергнут в результате незаконного и противоконституционного переворота". Песков также отметил, что "пока мы ответа на этот вопрос (о правопреемственности) не имеем". "Честно говоря, я затрудняюсь ответить, являются ли эти высказывания президента Порошенко ответом на этот основной вопрос", - признался Песков.

Читайте такжеКремль заявил, что надежды на реализацию минского плана все меньше и меньшеПесков ответил отрицательно на вопрос, будет ли Россия ставить вопрос о нелегитимности нынешних киевских властей, если Украина будет подвергать сомнению необходимость выплаты российского кредита. "Нет, дело не в этом. Если речь идет о легитимной власти на Украине, вопрос - оспаривают ли они, собственно, право преемственности Украины как государства, то есть, несет ли Украина международные обязательства или отказывается от международных обязательств", - пояснил он.

Данная реакция связана с заявлением президента Украины Петра Порошенко в интервью Bloomberg, в котором он назвал взяткой выделенный Россией в конце 2013 года кредит в размере $3 млрд. Порошенко отметил, что РФ выделила Украине средства сразу после того, как Янукович отказался подписать в Вильнюсе Соглашение об ассоциации с ЕС.

Читайте такжеПорошенко: После аннексии Крыма Россией глобальной системы безопасности не существуетПри этом президент заявил, что Украина демонстрирует ответственное поведение в данном вопросе. Порошенко считает возможным поднять на наивысшем уровне вопрос об использовании данных средств в качестве компенсации России за агрессию перед Украиной.

Отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема о выплате $3 млрд между президентами Порошенко отметил, что Владимир Путин никогда не поднимал этот вопрос.

Читайте такжеНа обслуживание долгов Януковича мы тратим столько же, сколько на оборону - премьерВ контексте того, стоит ли применять к данному займу условия коммерческих кредитов Порошенко отметил: "Насколько я понимаю, Россия несколько дней или недель назад признала, что этот кредит до сих пор обслуживается Министерством финансов, а не другими инвесторами. У нас до сих пор идет дискуссия - это коммерческие евробонды, или государственный кредит. (...) Это показывает, что это был коммерческий евробонд, но я думаю, что все еще будет дискуссия по этому вопросу".