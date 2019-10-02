САП сообщило о подозрении бывшему нардепу по коррупционному делу

В пресс-службе НАБУ отметили, что речь идет о двух директоров и бухгалтера коммерческих компаний.

Во вторник, 2 октября, детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату Верховной Рады восьмого созыва.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Экс-депутату, имя которого не называется, вручено подозрение по ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191 ч.2 ст. 15 - ч.5 ст. 191 УК Украины.

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"Досудебным расследованием собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший народный депутат способствовал противоправному завладению в 2015 году средствами государственного предприятия "Укрзализнычпостач" на сумму свыше 20 млн грн, а также совершению в 2016 году покушения на незаконное завладение 43 млн гривень", - говорится в сообщении.

Кроме того, САП подготовила подозрения финансовому советнику экс-депутата и бывшему внештатному советнику главы Администрации президента.

"Учитывая сведения об их отсутствии в данный момент на территории Украины, приняты меры к вручению уведомлений о подозрении в определенный законом способ", - отметили в САП.

В пресс-службе НАБУ отметили, что речь идет о двух директорах и бухгалтере коммерческих компаний. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины ("Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации").

Как информируют в НАБУ, летом 2016 года была разоблачена схема, по которой государственное предприятие "Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины" (сейчас - филиал "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця") в течение 2014-2016 гг. закупало шпалы и брусья по ценам на 80% выше среднерыночных. Закупки осуществляли через ряд коммерческих компаний, подконтрольных лицу, которое в дальнейшем исполняло обязанности директора филиала, в результате чего "Укрзализныця" незаконно переплатила более 13 млн грн.

Один из руководителей этих компаний признал свою вину - в марте 2017 года с ним заключено соглашение о признании вины. Обвинительный приговор, вынесенный судом на основании этого соглашения, вступил в законную силу в мае 2017 года и предусматривал конфискацию в доход государства упомянутых 20 млн грн.

Экс-чиновнику филиала "Укрзализныци" сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, в августе 2017 года обвинительный акт в отношении него направили в Соломенский районный суд г. Киева.

Следствие инициировало наложение ареста на средства компаний, задействованных в коррупционной схеме. Речь шла о более 20 млн грн, которые должны были обеспечить возмещение убытков. Однако, несмотря на эти решения следственных судей, вопреки требованиям законодательства Украины, представители компаний провели отчуждение арестованных средства в пользу третьих лиц, чем обусловили недополучение в дальнейшем государственным бюджетом Украины причитающихся ему платежей на сумму свыше 20 млн грн.

О факте незаконного отчуждения 20 млн грн детективы НАБУ и прокуроры САП узнали только после получения уведомления от Государственной исполнительной службы о невозможности исполнения приговора суда в части конфискации в пользу государственного бюджета Украины средств по причине их отсутствия на счетах предприятий.