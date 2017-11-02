НАБУ подозревает 4 человек в завладении 20 миллионами гривень "Укрзализныци"

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП 1 ноября сообщили о подозрении 4 лицам в завладении более 20 млн грн госпредприятия "Укрзализнычпостач" (ныне – филиал ПАО «Укрзализныця»).

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

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В частности, речь идет о заместителе директора и начальнике управления закупочных процедур ГП "Укрзализнычпостач". Кроме этого сообщили о подозрении директору предприятия-поставщика и финансовому директору группы компаний, в которую входило предприятие-поставщик.

"По версии следствия, в течение 2014 года служебные лица ГП "Укрзалинычпостач" вступили в предварительный сговор с представителями одного из частных предприятий, которое намеревалось поставлять метизную продукцию для нужд "Укрзализныци". По договоренности должностные лица УЗ помогли избранному ООО победить в конкурсных торгах, после чего заключили соглашение на поставку метизной продукции по ценам, которые на тот момент почти вдвое превышали среднерыночные", - рассказали в НАБУ.

Вследствие этого, по версии следствия, "Укрзализныци" был причинен имущественный ущерб в размере свыше 20 млн грн.

Сейчас детективы НАБУ устанавливают местонахождение еще одного человека, вероятно причастного к совершению преступления, для сообщения ему о подозрении в установленный Уголовным процессуальным кодексом Украины способ.