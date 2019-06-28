В МИД Германии заявили о неизменности своей позиции относительно непризнания аннексии Крыма в связи с возвращением РФ в ПАСЕ

Берлин выступает за разработку в Совете Европы нового механизма введения санкций, который позволит применять ограничительные меры к странам-членам.

В Министерстве иностранных дел Германии подчеркивают, что позиция ФРГ относительно непризнания аннексии Крыма Россией не изменилась в связи с возвращением делегации Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Об этом заявил пресс-секретарь Федерального министерства иностранных дел Германии, сообщает посольство Германии в Украине.

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"Решение относительно России в ПАСЕ не меняет ничего в нашей позиции относительно территориальной целостности Украины или незаконной аннексии Крыма Россией. Мы не примем это нарушение и другие нарушения международного права. Поэтому ЕС именно сейчас единогласно продлил санкции против России", - говорится в сообщении.

"Важно, чтобы теперь Совет Европы разработал механизм, согласно которому на государства-члены можно будет накладывать санкции в соответствии с уставом. Мы выступаем за то, чтобы это произошло быстро, и он (механизм) был сформирован эффективно. Эти новые правила сделают Совет Европы крепче", - отметили в МИД Германии.

"Нам также ясно: Украина является неотъемлемой составляющей частью Совета Европы. Мы хотели бы, чтобы представители Украины продолжали участвовать в Парламентской ассамблее. Членство России в Совете Европы является, на наш взгляд, важным, в том числе потому, что тем самым 140 миллионов российских граждан имеют доступ к Европейскому суду по правам человека. Мы продолжаем напоминать России о ее обязательствах, которые она сама взяла на себя, став членом Совета Европы", - отметили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

26 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. “За” соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, “против” - 62, 15 “воздержались”.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации Российской Федерации в ассамблею.

Отдельно 27 июня Совет ЕС до 31 января 2020 года продлил действие экономических санкций Европейского Союза, которые связаны с финансовым, энергетическим и оборонным секторами России.