Арьев ответил Зеленскому, что сделала украинская делегация для невозвращения РФ в ПАСЕ

При этом глава украинской делегации в ПАСЕ поставил президенту встречный вопрос.

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев ответил президенту на вопрос, что сделали делегаты, чтобы помешать возвращению РФ в ассамблею.

Об этом Арьев написал на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что в 2014 российскую делегацию выгнали из ПАСЕ в 2015 выгнали во второй раз. «В 2016 приняли несколько резолюций, где было жесткая условие возвращения РФ только после серьезных шагов со стороны России, в 2017 выгнали пророссийского президента ПАСЕ, в 2018 сорвали доклад о возвращении РФ, который был принят теперь. Между тем многие другие документы по поводу заложников, моряков, крымских татар, аннексии Крыма. И сотни встреч, переговоров и договоренностей», – написал нардеп.

При этом он поставил президенту встречный вопрос: «Вы только выслушали отказы в Берлине, Париже и на этом все? Вы, имея все возможности и инструменты, как глава дипломатии, не предложили никаких встречных условий? Почему не нашли времени встретиться с украинской делегацией, которая просила о встрече? Мы бы объяснили, что мог сделать президент. Почему не набрали Порошенко, который бы тоже мог объяснить, что делать, потому что делал не один раз? Не надо перекладывать свой провал на других. Отсутствие опыта изменится со временем. Надеюсь. А неумение признавать собственные ошибки может не пройти никогда».

Также он отметил, что вскоре у президента может быть парламентское большинство и свое правительство с министром иностранных дел, а вместе с тем – «возможность показать, на что "вы все способны".

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято «уже давно».

"На каждой встрече я поднимал этот вопрос - по поводу возвращения России в ПАСЕ. Я задавал этот вопрос. И поверьте мне, каждый, с кем я встречался, говорили мне: "Владимир, поймите, такая ситуация, ПАСЕ – это площадка для переговоров". То есть, это решение было уже давно. Давно. У каждого человека, с кем я обсуждал этот вопрос, они знали этот ответ на все 100%... то Есть, решение было давно принято. И не то, что от меня, я делал все, что могу, но все это пост-фактум. Поэтому, если наши уважаемые народные депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я сделал для этого, я могу к ним обратиться: что они сделали, чтобы этого не произошло», - сказал Зеленский на сегодняшнем брифинге.