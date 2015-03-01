С сегодняшнего дня граждане России смогут въезжать в Украину только по загранпаспортам

С 1 марта вступает в силу постановление правительства № 23, которым приостановлено действие отдельных положений Соглашения между Правительствами Украины и России о безвизовых поездках граждан.

Граждане Российской Федерации будут въезжать в Украину по заграничным паспортам, а дети в возрасте до 14 лет должны быть вписаны в загранпаспорт родителей или следовать по своим загранпаспортам.

Читайте такжеПорошенко объяснил, почему Украина ввела новые правила въезда для россиян

Причем те граждане России, которые до 1 марта въехали в Украину по внутренним паспортам, а дети - по свидетельству о рождении, смогут находиться в Украине до 90 суток и беспрепятственно вернуться в Россию.

Гражданам России, которые с 1 марта во время въезда в Украину, будут предъявлять внутренние паспорта или свидетельства о рождении будет отказано во въезде в Украину.

Читайте также«Мы услышали просьбу Путина»: Россияне смогут въезжать в Украину только по загранпаспортам

Госпогранслужба обратилась к гражданам Украины, которые имеют родственников или знакомых в РФ, с просьбой, чтобы они проинформировали их об указанных изменениях и учли эту информацию при планировании визитов в Украину.