Порошенко дал старт созданию совместной воинской части Украины, Польши и Литвы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Это соглашение было подписано Украиной, Польшей и Литвой в Варшаве 19 сентября 2014 года и ратифицировано Верховной Радой Украины 4 февраля 2015 года.

Соглашение предусматривает создание совместной украинско-польско-литовской воинской части бригадного уровня и определяет общее назначение, принципы деятельности, порядок принятия решения, обеспечение безопасности и другие организационные мероприятия, связанные с деятельностью бригады.

"Бригада создается с целью участия в международных операциях, проводимых на основании мандата Совета безопасности ООН и решений уполномоченных органов Литвы, Польши и Украины. Соглашение остается открытым для присоединения других государств по общему приглашению сторон", - говорится в сообщении.

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В частности, структура, комплектование, вооружение, военная техника и другие аспекты функционирования бригады будут определяться отдельным техническим соглашением между органами, реализующими государственную политику в сфере обороны государств-участниц.

Командование бригады будет располагаться в польском городе Люблин. На командование бригады распространяется законодательство Польши, а также соответствующие нормы международного права.

Каждое из государств-сторон отвечает за финансовое обеспечение собственных подразделений, входящих в состав бригады, во время совместных тренировок и учений, подготовки и непосредственного участия в операциях.