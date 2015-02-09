В Крыму заявили о суде над "праворадикалами", якобы разгромившими автобусы "Антимайдана" под Корсунем

Об этом сообщает Крим.Реалии со ссылкой на СМИ оккупационной власти.

«Представители правозащитных организаций в Москве снова к нам обратились, чтобы мы предоставили информацию - собраны материалы на 250 человек вот с той корсунской трагедии. Мы сейчас 12-14 первых дел передаем в Москву, для того чтобы они пошли в суды по правам человека. То есть начинается рутинная работа с судами», - сообщил "председатель" Ялтинского горсовета Валерий Косарев.

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