В Крыму заявили о суде над "праворадикалами", якобы разгромившими автобусы "Антимайдана" под Корсунем
21:28, 09 февраля 2015Политика
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В Крыму готовятся передать в суд дела об участниках акции «Антимайдан», которые якобы пострадали под украинским городом Корсунь-Шевченковский, где «праворадикалы в феврале прошлого года разгромили колонну автобусов с крымчанами».
В Крыму будут судить "праворадикалов", которые якобы разгромили отряды "Антимайдана" / newsradio.com.ua
Об этом сообщает Крим.Реалии со ссылкой на СМИ оккупационной власти.
«Представители правозащитных организаций в Москве снова к нам обратились, чтобы мы предоставили информацию - собраны материалы на 250 человек вот с той корсунской трагедии. Мы сейчас 12-14 первых дел передаем в Москву, для того чтобы они пошли в суды по правам человека. То есть начинается рутинная работа с судами», - сообщил "председатель" Ялтинского горсовета Валерий Косарев.
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