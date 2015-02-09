Минюст подал на увольнение 40 судей, которые не стали проходить люстрационную проверку

16:39, 09 февраля 2015
Политика
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Министр юстиции Украины Павел Петренко обратился в Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей Украины с представлением об увольнении 40 судей судов общей юрисдикции, которые отказались проходить люстрационную проверку. 

Верховный Суд Украины / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Основанием для такого обращения стало непредставление профессиональными судьями заявления, предусмотренного ч.1 ст. 4 Закона Украины «Об очищении власти». Данная статья предусматривает письменное согласие на проведение люстрационной проверки.

В соответствии с нормами закона, неподача заявления в десятидневный срок с начала проверки является основанием для освобождения лица от занимаемой должности не позднее чем на третий день после истечения данного срока.

Напомним, люстрационная проверка судей началась в декабре прошлого года. Сейчас более 50% судов разных уровней объявили о начале люстрации и разместили на своих сайтах информацию о судьях, которые дали согласие на проведение проверки.

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