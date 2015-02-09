Рада рассмотрит обращение к США о предоставлении военной помощи и статуса союзника

Проектом повестки дня работы парламента на эту неделю предусмотрено также, в частности, рассмотрение в четверг, 12 февраля, законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения деятельности Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (№1660 -д).

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В пятницу, 13 февраля, депутаты рассмотрят законопроекты, касающиеся автоматического добровольного отказа от гражданства Украины и оснований для прекращения гражданства.

Среди других вопросов, в частности во вторник, 10 февраля, будут рассматриваться изменения в Бюджетный кодекс и вопросы о статусе лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.