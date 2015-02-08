Опубликованы фото 13-го российского "гумконвоя"
17:12, 08 февраля 2015Политика
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В сети появилось несколько снимков очередного "гуманитарного конвоя" РФ.
Фотокорреспондент Reuters зафиксировал прибытие 13-го российского "гуманитарного конвоя" в Донецк.
Напомним, украинским пограничникам и представителям Красного Креста не дали осмотреть 175 грузовиков "гумконвоя" РФ, которые сегодня въехали через неконтролируемый участок украинско-российской границы из Ростовской области в Украину.
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