После объявления мобилизации в ДНР Россия начала собирать 13-й "гумконвой"

Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, передает ТАСС.

"Мы формируем дополнительный конвой, и сегодня есть заявки по строительным материалам", - заявил Пучков.

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Глава российского МЧС добавил также, что отправят так называемый "гумконвой" "в течение ближайшей недели".

Ранее УНИАН сообщал, что боевики «ДНР» анонсировали старт всеобщей мобилизации через 10 дней. Они хотят мобилизовать 100 тысяч человек.

Также сообщалось, что Организация Объединенных Наций призывает Россию предоставить полный перечень содержимого ее «гуманитарных конвоев» на захваченную террористами часть востока Украины и данные о том, как это содержимое было распределено.

В Украине обращают внимание, что каждый раз после введения очередного «конвоя» террористы усиливают обстрелы и нападения на украинские позиции, и заявляют, что этими колоннами на захваченные боевиками территории доставляются боеприпасы, сухие пайки и оружие. Кроме того, украинская сторона заявляла, что грузовики вывозили в Россию похищенное на Донбассе заводское оборудование или тела убитых россиян.

Россия утверждает, что речь идет лишь о продуктах, медикаментах, электрогенераторах и тому подобное.