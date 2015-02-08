Украинским пограничникам и представителям Красного Креста не дали осмотреть 175 грузовиков "гумконвоя" РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

”На территорию Украины вторгся очередной гуманитарный конвой из России... Украинские пограничные группы провели только визуальный его осмотр. Представители Красного Креста также в осмотре не участвовали”, - сказал Лысенко.

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Он отметил, что через неконтролируемый участок украинско-российской границы из Ростовской области в Украину въехали 175 грузовиков.

Как сообщал УНИАН, РФ направила в зону боевых действий на Донбассе уже 13-й так называемый «гуманитарный конвой» - колонны больших грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имели возможности осматривать грузы.

В СНБО Украины заявляют, что все «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

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Каждый раз по прибытии так называемых ”гумконвоев” обстрел боевиками позиций украинских силовиков и населенных пунктов усиливается.

По данным СНБО, российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили из украинских заводов на Донбассе оборудование и уголь, а также тела погибших в Украине российских солдат.