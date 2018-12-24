"Верните нас домой": захваченный украинский моряк написал письмо из российского СИЗО (фото)

В письме, очевидно, зарисована надпись "Слава Украине!".

Захваченный и раненый в результате атаки россиян в Керченском проливе украинский моряк Андрей Эйдер написал письмо из московского СИЗО.

Копию датированного 19 декабря письма на своей странице в Facebook обнародовала журналист Таисия Турчин.

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"Один из военнопленных моряков, самый младший, Андрей Эйдер написал ответ на мое письмо. Несложно заметить закрашенные цензором несколько слов. Нам в редакции потребовалось секунд 5, чтобы понять, какие же слова смутили тюремных цензоров путинского режима", - написала журналистка.

В своем письме он рассказал о состоянии своего здоровья и условиях пребывания в СИЗО. Также есть и одна просьба - "вернуть их домой".

"Условия... Можно сказать нормально, есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют, могло быть гораздо хуже. Раны заживают, могу ходить нормально, хромаю. По лестнице подниматься и спускаться тяжело, к сожалению, сильная нагрузка на ноги, руками за поручни хватаюсь и иду", - рассказал пленный моряк.

"Не хочется, чтобы о нас забывали, ведь 24 человека сидят просто так в СИЗО другой страны. А все эти люди – военные, они служат народу Украины. Хочется, чтобы народ помнил... Верните нас домой... Не забывайте нас..." - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу», а также катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их доставили в московских СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».