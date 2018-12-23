"В идеале – до Рождества": Волкер оценил вероятность быстрого освобождения захваченных Россией моряков

Он также напомнил о недавнем разговоре президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором российский президент "сослался на так называемый законный процесс внутри России, который, конечно, не является законным".

Освобождение украинских моряков из плена в Российской Федерации еще до Рождества является вполне вероятным.

Как сообщает ТСН, такое мнение высказал спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Читайте такжеПленный моряк с «Яны Капу» учит соседа по камере украинскому языку – адвокат

"Я думаю, это вероятно. Все мы призываем Россию сделать это как жест доброй воли. И, я надеюсь, они обеспокоены тем, чтобы не ухудшить ситуацию, поэтому мы можем получить определенный импульс", - отметил Волкер.

Он также напомнил о недавнем разговоре президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором российский президент "сослался на так называемый законный процесс внутри России, который, конечно, не является законным".

"Впрочем, даже если он сослался на законный процесс, через который должны пройти моряки, мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее, если прилагать усилия. Но самое главное - освободить моряков как можно скорее. В идеале - до Рождества", - заявил Волкер.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу», а также катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их доставили в московских СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».