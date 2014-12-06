СБУ возбудила уголовное дело против Кадырова за угрозы украинским депутатам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ со ссылкой на советника председателя СБУ Маркияна Лубкивского.

«Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту террористических угроз в адрес народных депутатов Украины от гражданина Российской Федерации Рамзана Кадырова, а также усилила меры безопасности в отношении членов украинского парламента, в адрес которых прозвучали угрозы», - сообщил Лубкивский.

В пресс-центре также сообщили, что председатель СБУ Валентин Наливайченко отметил, что «террористические угрозы, от кого бы они ни раздавались, являются преступлением международного характера и столкнутся с нашим решительным отпором».

По словам Наливайченко, угрозы похищения и убийства являются риторикой международных террористов и должны получить также надлежащую оценку международного содружества.

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Как сообщалось, ранее Кадыров поручил правоохранительным органам Чечни возбудить уголовное дело в отношении депутатов Украины Березы, Левуса и Мосийчука за их высказывания о событиях в Грозном 4 декабря, а также доставить их в Чечню.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении этих депутатов по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».