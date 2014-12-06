Кадыров поручил своим боевикам похитить трех народных депутатов Украины

Также он приказал своим боевикам похитить депутатов и доставить в Чечню, передает ТСН.

"Сегодня вечером я поручил правоохранительным органам и спецподразделениям ЧР немедленно возбудить уголовное дело против депутатов Украины Юрия Березы, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука. В связи с новыми обстоятельствами я поручил принять исчерпывающие меры для задержания и доставки в Чечню указанных лиц, а также другого преступника Ису Мунаэва. Необходимо проверить их роль в событиях, произошедших в Грозном. Они публично поддержали террористов, причастных к гибели в Грозном 14 сотрудников полиции", - написал Кадыров в Instagram.

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Глава Чечни пообещал их "закопать глубоко в землю".

"Если кто-то думает, что позволено безнаказанно поддерживать терроризм, то глубоко ошибается. Любого, кто словом или долларом будет способствовать морально и материально, достанем из-под земли или зароем глубоко в землю!", - написал он.

На заявление одиозного чеченского президента уже отреагировал народный депутат Украины Борислав Береза.

"Антон Геращенко (нардеп и советник главы МВД - Ред.), подскажи пожалуйста, а у нас будет возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к похищению народных депутатов Украины? Николай Карпюк и Надя Савченко похищены и вывезены в Россию, а возбуждены ли дела за похищение людей в Украине по отношению к официальным лицам России?" - написал Береза.

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