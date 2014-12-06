В РФ завели дело против трех украинских депутатов за высказывания о событиях в Грозном

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России по результатам процессуальной проверки в отношении украинских депутатов Юрия Берёзы, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма)», - говорится в сообщении.

По мнению комитета, Береза, Левус и Мосийчук выступили с заявлениями, оправдывая преступления, совершенные 4 декабря 2014 года в городе Грозном, и с помощью средств массовой информации призывали к совершению аналогичных преступлений на территории Российской Федерации.

В рамках уголовного дела следствием даны соответствующие поручения об объявлении подозреваемых в розыск.

Читайте такжеКадыров поручил своим боевикам похитить трех народных депутатов Украины«Эти так называемые депутаты, вероятно, плохо знакомы или вообще не в курсе эффективности работы российской правоохранительной системы. Так вот, специально для них, и для тех, у кого может возникнуть соблазн повторить их высказывания, напомню, что еще никому из тех, кто совершил теракты и подобные преступления на территории Российской Федерации, не удалось уйти от ответственности: кто-то уже осужден, кто-то при оказании сопротивления уничтожен. Именно такая участь ждет тех, кто призывает к подобным преступлениям на территории России, где бы они ни находились», - говорится в документе.