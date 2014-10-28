Фарион обозвала "рабами" избирателей своего округа
00:35, 28 октября 2014Политика
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Нардеп от "Свободы" Ирина Фарион назвала "рабами" избирателей 116-го округа (Львов) за то что не поддержали ее кандидатуру на внеочередных выборах в Верховную Раду
Фарион обозвала "рабами" избирателей своего округа
Об этом она написала в своем "Фейсбуке" .
"Дорогие и родные. Перефразирую Иосифа Слепого, который после ссылки благодарил Бога за то, что его били рабы, а не свободные люди. Я тоже благодарю, что рабы не выбрали националистического пути. Ибо не рабское это дело голосовать за ее величество национальную идею. В цене у мытарей мелкие монеты технологий", - написала она.
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Напомним, что на выборах в округе №116 одержала Ирина Подоляк, выдвинутая партией "Самопомич". Она обошла "бронзового призера" Ирину Фарион со значительным преимуществом - 41,20% против 16, 35%.
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