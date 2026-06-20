Погода порадует киевлян теплом, но есть один нюанс (график)

В столице в один из ближайших дней ожидается дождь.

В ближайшие дни погода порадует киевлян роскошным летним теплом, но в начале следующей недели в столице будут идти дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"20–24 июня в Киевской области и в г. Киеве ожидается благоприятное развитие погодных процессов. Наконец-то июнь опомнился и планирует подарить в следующую пятидневку комфортную, по-настоящему летнюю погоду", – говорят синоптики.

По их данным, отсутствие дождей будет обеспечивать область высокого давления.

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Исключением станет лишь понедельник. 22 июня в столицу придет активный атмосферный фронт с запада, который принесет умеренный, местами значительный дождь и грозу.

"Воздушные потоки умеренной скорости будут поступать с северо-запада и севера, поэтому на жару пока не рассчитываем, но прогнозируем приятное тепло с достаточно плавным изменением температуры как ночью, так и днем", – сообщают в Укргидрометцентре.

Так, ночами в столице ожидается +17°...+18°, а днём воздух будет прогреваться до +25°...+27°.

Погода в Киеве 20 июня

В субботу в Киевской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер будет северный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью 13-18°, днем 23-28°. В Киеве ночью 16-18°, а днем воздух прогреется до 26-28°.

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